РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Полицейские Подольска изъяли более 36 граммов наркотических веществ у 3 человек за прошедшие сутки, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 5 на 6 декабря сотрудники полиции УМВД России по Подольску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемых в хранении и распространении наркотических средств.

«Так, сотрудниками Климовского отдела полиции были выявлены и задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. У них обнаружили и изъяли 11 свертков с метадоном массой более 9 граммов. На автодороге вблизи поселка Дубровицы был остановлен автомобиль с двумя местными жителями. В сумке у одной из них обнаружили три свертка с амфетамином общей массой более 27 граммов», – говорится в сообщении.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания (ИВС). В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.