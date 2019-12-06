РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Сотрудники полиции Подольска задержали жителя Жуковского, подозреваемого в порче двух иномарок, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск обратились двое местных жителей с заявлением о том, что неизвестный умышленно повредил их автомобили иностранного производства, припаркованные во дворе одного из домов на улице Подольской. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 52 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 23-летний житель города Жуковский. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.