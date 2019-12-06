РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска 7 и 8 декабря проверят водителей округа на трезвость, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск будет проводить очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортных средств в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», – говорится в сообщении.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, уже будучи ранее лишенным права управления, то он несет уголовную ответственность и ему грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.