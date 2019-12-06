РИАМО - 6 дек. В 2020 году чемпионат Европы по мотоболу пройдет на стадионе «Металлург» в подмосковном Видном, такое решение приняли на заседании спортивных комиссий FIM Europe в итальянском Фьюмичино, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

На заседании определили хозяев чемпионатов Европы по мотоболу на ближайшие четыре года. В Видном соревнования пройдут с 6 по 12 сентября 2020 года.

«Я живу в Видном почти 50 лет. За это время многое менялось, но одно всегда оставалось неизменным – это наша команда по мотоболу «Металлург». В свое время никто не верил, что мы сможем создать легендарный клуб, вырастить известных чемпионов, но это свершилось. На сегодняшний день наш «Металлург» — 32-х кратный чемпион СССР и России по мотоболу. Мы добились этого честным и упорным трудом», - отметил президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нифантьев.

По его мнению, проведение столь крупного мероприятия может дать мощный импульс к развитию территории.

Нифантьев считает, что из-за чемпионата увеличится количество туристов, что хорошо скажется на местном бизнесе и улучшит экономическую ситуацию.