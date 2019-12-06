РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 дек. В пятницу в Мытищинской картинной галерее прошел творческий вечер поэта, автора-исполнителя Татьяны Романовой-Настиной, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Творческий вечер поэта, автора-исполнителя Татьяны Романовой-Настиной при участии лауреата международных конкурсов гитариста Алексея Сидорова состоялся в картинной галерее города Мытищи.

«Я бесконечно признательна вам за то, что в конце рабочей недели вы нашли время, возможность, силы и пришли сегодня на этот вечер. Каждый творческий человек так или иначе хочет быть услышанным, хочет получить какую-то оценку: надо ли этим заниматься вообще, его ли это дело или это можно оставить и заниматься чем-нибудь другим. Огромное спасибо нашей замечательной картинной галерее, в которой сегодня для вас организован этот вечер. Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать подобные встречи», – сказала Настина.

Она отметила, что касательно музыкальной программы вечера она ориентировалась на праздничное настроение горожан и подумала, что всякий русский человек, встречая Новый год, обычно провожает старый. Поэтому и программу концерта она выстроила таким образом, чтобы встречая зиму посетители мероприятия проводили осень и вспомнили те непреходящие ценности, которые живут в каждом человеке.

В рамках мероприятия поэт прочитала стихи собственного сочинения, исполнила авторские песни. Директор Мытищинской картинной галереи Марина Домникова отметила, что в галерее впервые проходит такой творческий вечер. В начале концерта Домникова преподнесла поэту букет роз для поднятия настроения и произнесла благодарственные слова.

Творческий вечер прошел в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

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