РИАМО - 6 дек. Московская городская дума готова начать разрабатывать региональный законопроект об ответственном обращении с животными, сообщил в пятницу журналистам председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Круглый стол на тему «Безнадзорные и домашние животные в условиях мегаполиса» прошел в Московском парламентском центре в пятницу. Участники мероприятия обсуждали вопросы, связанные с правилами выгула животных на дворовых территориях, а также федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

«Вот сейчас можно уже начать говорить, может быть, о необходимости действительно московского закона, который уже будет учитывать федеральные нормы и в нашей московской повестке, специфике учтутся те предложения, которые здесь (на круглом столе в Мосгордуме – ред.) были озвучены», - сказал Козлов.

Он отметил, что в ходе круглого стола обсуждался вопрос об учете и регистраций домашних животных, стерилизации питомцев и ее пропаганды, а также о необходимости общественного контроля за городскими приютами.

«Это расшивка вопросов, связанных с жестоким обращением с животными и, может быть, пересмотр ответственности в кодексе об административных правонарушениях и появление новых статей, новых составов правонарушений за безответственное обращение с животными. Необходимо смотреть и правоприменительную практику в части действия в статье уголовного кодекса за жестокие обращение, убийства животных, пропаганду и размещение в сетях Интернет всевозможных роликов, которые пропагандируют жестокость, вовлекая молодых людей», - добавил Козлов.

По его словам, Москва может выступить примером для всех других регионов России по ответственному обращению с животными.