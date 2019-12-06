РИАМО - 6 дек. В Рузском городском округе «Мособлгаз» построил и ввел в эксплуатацию пять газопроводов по программе правительства региона «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Построенные газопроводы создут условия для перевода котельных в деревнях Ивойлово, Колодкино, Лихачево, селе Богордское и поселке дома отдыха «Лужки» с дизельного топлива на природный газ.

«До конца года мы проведем газ в деревню Петрищево и в негазифицированную часть деревни Колодки, общая протяженность построенных сетей составит 22 километра. Более 450 жителей смогут подключиться к газу в перспективе», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Общая протяженность газопроводов-источников для котельных составила 1 километр. Работа котельных на природном газе позволит повысить качество и надежность теплоснабжения жителей округа.

По программе газификации до конца года газ придет в села и деревни городских округов Серпухов, Коломенский, Дмитровский и других.