РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Глава Подольска Николай Пестов вручил медали «За безупречную службу» I степени двум сотрудницам кондитерской фабрики «Би-энд-Би» к 90-летию предприятия, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Акционерное общество «Би-энд-Би» – одно из крупнейших предприятий отрасли, которое было образовано на базе Подольской экспериментальной кондитерской фабрики в 1929 году. В пятницу предприятие отпраздновало свое 90-летие. В рамках такого события фабрику посетил и глава городского округа Николай Пестов, который вручил медали «За безупречную службу» I степени двум сотрудницам – начальнику экономического отдела Наталье Тришиной и директору по производству Зое Петровой.

«Хочу поздравить фабрику «Би-энд-Би» со знаменательной датой – 90-летием. Это говорит о том, что она продолжает свою деятельность, которая была заложена еще в годы советской власти. Я не первый раз бываю на производстве, ранее была совершенно другая ситуация и даже стояли вопросы: «Быть или не быть предприятию?». Предприятие способно быть конкурентным и работает над новыми технологиями, выпускает новую продукцию и развивается. Конечно, еще многое нужно сделать. Радует, что наш отечественный производитель живет и радует не только жителей нашей страны, но и экспортирует свою продукцию в другие страны. Благодарю вас за вашу работу и желаю дальнейших успехов, благополучия», – сказал Пестов.

Также в рамках торжественной части Пестов вручил и почетные грамоты администрации округа конфетчику Нине Окарачковой, мастеру Тамаре Бабенковой, слесарю-наладчику Владимиру Калинину и другим. Для руководителя администрации провели экскурсию по предприятию и рассказали о планах на ближайшее будущее.