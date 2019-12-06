РИАМО - 6 дек. Подмосковная жительница взяла займ в 15 тысяч рублей на подготовку своего маленького внука к операции, она не смогла вернуть долг вовремя и теперь коллекторы угрожают лишить ее квартиры, сообщает kp.ru.

Внук у 44-летней жительницы региона родился в прошлом году. У него выявили врожденный порок сердца и расщелину неба, нужна была операция, чтобы в будущем ребенок мог нормально есть и говорить. Ее стоимость составляет порядка 180 тысяч рублей плюс расходы на подготовку и реабилитацию.

«Незадолго до операции бабушка 10-месячного Димы обратилась в микрозаймы, чтобы взять 15 тысяч рублей на подготовку к госпитализации внука. Женщина была готова на все, чтобы малыш был здоров», - говорится в сообщении.

Когда женщина поняла, что не сможет вовремя вернуть займ, то предупредила об этом фирму «Росденьги». Сначала заемщики пошли на уступки, а потом начали поступать угрожающие звонки.

«Первой мне позвонила женщина. В трубке звучало: «Я устрою тебе ужасную жизнь, с работы тебя в конце концов уволят. Жизнь твоя будет невыносима», - поделилась жительница региона.

Затем женщину начали пугать судом, но повестки она так и не получила. В итоге ее долг продали коллекторам, которые уже в выражениях не стеснялись. Они заявили, что купили ее долг за 150 тысяч и женщина должна им быстро вернуть эти деньги. Поступали угрозы отнять квартиру и навредить семье.

Коллекторы даже начали писать коллегам заемщицы в соцсети и звонить на работу.

Пока коллекторы не задержаны и не привлечены к ответственности.