РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 дек. Свыше 30 муниципальных дорог отремонтируют в Люберцах в 2020 году, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Тридцать четыре дороги местного значения и 18 тротуаров запланировано отремонтировать в городском округе Люберцы в 2020 году. В 2019 году на территории муниципалитета был проведен ремонт 41 дороги местного значения протяженностью 22,6 километра», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что общая площадь отремонтированных участков составила 145 тысяч квадратных метров, из них 13 дорог были выбраны жителями по результатам голосования на портале «Добродел».

Ружицкий отметил, что с начала текущего года в округе устранили свыше 1,8 тысячи ям и отремонтировали 75 тротуаров.