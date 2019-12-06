РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 дек. Первенство Московской области по мини-футболу пройдет в Люберцах 8 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Восьмого декабря в Люберцах пройдет первенство Московской области по мини-футболу. Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий», – говорится в сообщении.

Игры пройдут среди люберецких футбольных команд комплексной спортшколы и спортшколы «Звезда». В 11:00 в зале встретятся ребята 2007 года рождения, в 12:30 – футболисты 2006 года рождения.

В этот же день пройдут игры между командами спортшколы «Звезда» и подольской «Весны». В 14:00 сыграют футболисты 2009 года рождения и в 15:00 – спортсмены 2008 года рождения.