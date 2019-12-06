РИАМО - 6 дек. Московский метрополитен получит в следующем году около 700 вагонов для поездов «Москва», новые составы запустят на пяти линиях столичной подземки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В новом году продолжим обновлять парк мосметро. Планируем запустить новые поезда на пяти линиях: Сокольнической, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой и Некрасовской. Ожидаем около 700 вагонов «Москва» разных моделей», - написал Собянин в личном Twitter-аккаунте.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, первые поезда нового поколения «Москва» пустили в 2017 году. В них есть USB-порты для зарядки устройств, сенсорные мониторы на стенах для ознакомления со схемой метрополитена.

«В 2019 году в метро появились поезда «Москва» новой модификации («Москва-2019»). В них используется система электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости поезда вплоть до его полной остановки возле платформы станции», - отмечается в материале.

К концу текущего года пассажиров в Московском метрополитене будут перевозить 175 составов нового поколения.