РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 дек. С начала текущего года на территории городского округа Люберцы создали около 1,8 тысячи рабочих мест, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С начала 2019 года на территории городского округа Люберцы создали 1 781 новое рабочее место. Рабочие места были открыты, в том числе благодаря учреждению в городском округе промышленного текстильного кластера», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что соглашение о создании кластера подписали в июне. Он объединил местные предприятия легкой промышленности и позволил не только создать новые рабочие места, но и повысить конкурентоспособность продукции.

Ружицкий добавил, что еще 100 новых рабочих мест будет создано в округе после открытия производственного комплекса АО «Энергоконтракт». Планируется, что он начнет работу до конца 2020 года на территории бизнес-парка «Флагман».