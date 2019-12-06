РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Подольская кондитерская фабрика «Би-энд-Би» произвела более 11 тысяч тонн продукции с начала текущего года, сообщила «РИАМО в Подольске» директор по качеству фабрики Любовь Карпанова.

Акционерное общество «Би-энд-Би» – одно из крупнейших предприятий отрасли, которое было образовано на базе Подольской экспериментальной кондитерской фабрики в 1929 году. В настоящее время фабрика представляет собой современное кондитерское производство, оснащенное европейским оборудованием и экспортирующее продукцию за рубеж. В пятницу предприятие отметило 90-летие.

«Ежемесячно наша кондитерская фабрика производит около 1 тысячи тонн продукции. За текущий год, с января и по первые числа декабря, мы произвели более 11 тысяч тонн продукции. География распространения наших конфет обширная. Мы экспортируем в такие страны, как Белоруссия, Азербайджан, Монголия, Китай, Литва, Латвия и другие», – сказала Карпанова.

За 10 месяцев текущего года объем отгруженных товаров собственного производства составил 1,1 миллиардов рублей, а объем инвестиций в основной капитал составил 74,4 миллионов рублей. В настоящее время на предприятии трудится более 300 человек, а уровень заработной платы составляет 50 тысяч рублей.

Также с начала года в бюджет Московской области от предприятия было перечислено 19,4 миллионов рублей, а в бюджет городского округа – 7,6 миллионов рублей.