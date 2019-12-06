РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 дек. Концерт «Зажигательный выходной» пройдет в Малаховском парке Люберец 7 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Седьмого декабря в Малаховском парке культуры и отдыха пройдет музыкальная программа «Зажигательный выходной». Концерт состоится в рамках проекта «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Для гостей будет работать почта Деда Мороза и новогодняя фото-зона.

Программа пройдет при участии ВИА «Союз» и певицы Ирины Левицкой. Зрителей ждут песни, стихи и мастер-класс по современным танцам от руководителя хореографического ансамбля «Жар-птица» Екатерины Тюняевой.

Гостей ждут по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1. Начало мероприятия в 15:00.