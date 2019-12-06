РИАМО - 6 дек. Торжественное награждение победителей и лауреатов II конкурса иллюстраций «Юный художник Подмосковья» и презентация книги «Сказки Эльзаса» пройдет 9 декабря в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Исток».

Творческий конкурс для детей организует фонд «Исток» совместно с общероссийской общественной организацией «Ассоциация российских дипломатов» и Международным союзом педагогов-художников. В ходе подведения итогов жюри определило 40 победителей и 25 лауреатов, чьи иллюстрации легли на страницы книги «Сказки Эльзаса».

«В конкурсе «Юный художник Подмосковья» приняли участие 1014 детей в возрасте от пяти до 18 лет из разных уголков Подмосковья. Перед жюри стояла непростая задача – из нескольких сотен замечательных детских работ выбрать те, что смогут по-настоящему отразить самобытность сказок народов Эльзаса», - говорится в сообщении.

«Сказки Эльзаса» – книга из серии «Сказки народов России и мира», созданная детьми для детей. Открывая ее, юный читатель погружается в сказочный мир, переживает приключения главных героев вместе с ними. Проводниками в мир волшебства становятся его сверстники — юные художники, чьи иллюстрации на страницах книги созвучны его восприятию мира и вызывают самые яркие эмоции.

«Сказки с детства живут в наших сердцах. Дети по-особенному видят сказочные миры и способны отразить их в своих рисунках. Именно поэтому иллюстраторами книги «Сказки Эльзаса» стали дети - финалисты конкурса «Юный художник Подмосковья», – сказала президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Презентация книги и церемония награждения состоятся в Греческом зале музейно-выставочного комплекса. С первых минут гости окунутся в атмосферу детской сказки, рассказанной мамой на ночь: в залах зазвучит живая музыка, детей встретят мимы и волшебные существа.

На втором ярусе зала будет представлена выставка работ юных художников, а настоящие ценители искусства смогут посетить интерактивную экскурсию «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» и лично ознакомиться с уникальной коллекцией выставки «Шагал: между небом и землей».

Победители и лауреаты конкурса будут награждены дипломами и памятными призами от благотворительного фонда «Исток».