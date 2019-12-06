РИАМО - 6 дек. В Подмосковье за 11 месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 83 социальных объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Жилищная политика региона основывается на принципах комплексного и устойчивого развития. Объекты социальной инфраструктуры строятся и вводятся в эксплуатацию только в унисон с жилыми домами. За 11 месяцев в Московской области с начала года введено в эксплуатацию 83 соцобъекта», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Из них построено 49 объектов образования, 21 объект здравоохранения, 13 объектов спорта.

На первом месте по количеству ввода в эксплуатацию в этом году стоит Красногорск, где разрешения на ввод выданы 13 учреждениям. На втором месте - Мытищи, там введено в эксплуатацию семь объектов общей площадью 37 тысяч квадратных метров. На третьем месте Одинцово, где ввели четыре социальных объекта общей площадью 35 тысяч квадратных метров.