РИАМО - 6 дек. В международном аэропорту Домодедово 9 декабря пройдет презентация туристических объектов и маршрутов Коломенского городского округа, посетителям представят известные гастрономические бренды муниципалитета, новогодние и рождественские программы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Коломна представит продукцию, производимую на территории городского округа. Все желающие смогут попробовать и приобрести самые известные гастрономические бренды: коломенскую пастилу, натуральный сыр и улитку», - говорится в сообщении.

Сотрудники коломенских музеев в костюмах XVI-XVIII века расскажут о наиболее ярких и интересных достопримечательностях городского округа, презентуют лучшие музейные программы и туристические маршруты.

Для гостей в аэропорту запланирована широкая программа: мастер-классы по упаковке мыла, театрализованное представление, мастер-классы «Почтовая подкова» и «Письмо Деду Морозу», презентации новогодних и рождественских программ.

Презентация туристических объектов и маршрутов городского округа пройдет в туристско-информационном центре воздушной гавани, который расположен в зоне вылета.