РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Подольская кондитерская фабрика «Би-энд-Би» планирует начать выпуск новых конфет с ликером в 2020 году, также организация начнет выпуск шоколадных яиц и шоколадных шариков с желейными начинками, сообщил «РИАМО в Подольске» директор фабрики Виталий Шкурский.

Акционерное общество «Би-энд-Би» – одно из крупнейших предприятий отрасли, которое было образовано на базе Подольской экспериментальной кондитерской фабрики в 1929 году. В настоящее время фабрика представляет собой современное кондитерское производство, оснащенное европейским оборудованием и экспортирующее продукцию за рубеж. В пятницу предприятие отметило 90-летие.

«Мы дожили до 90-летнего юбилея и отмечу, что мы такие единственные в области. Мы выпускаем более 250 видов конфет и в ближайшее время у нас произойдет увеличение продукции в связи с запуском новых трех линий. Отмечу, что в преддверии Нового года для юных горожан у нас начнут выпускать шоколадные яйца, в 2020 году появится еще больше новинок, например, шоколадные шарики с желейными начинками и конфеты с ликером», – сказал Шкурский.

Он отметил, что новые конфеты с ликером будут выпускаться на одной из новых линий, которая будет выпускать до 7 тонн продукции в смену.

В текущем году на предприятии произвели монтаж и наладку автоматизированной линии AWEMA по выпуску шоколадных конфет типа «Ассорти», запустили упаковочную машину с мультиголовочным дозатором для фасовки продукции типа «домик» и многое другое. Также уже было запущено производство жевательных конфет «Солнечная пчелка» для сети «Пятерочка» и жевательных конфет «Мусики», карамели «Шепелка» с сухой начинкой, карамели c начинкой «Кофе Стори».

Фабрика экспортирует свою продукцию в такие страны, как Белоруссия, Азербайджан, Монголия, Китай, Литва, Латвия и другие.