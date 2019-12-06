РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 дек. В подмосковном Дзержинском стартовал конкурс «Мисс Зимняя краса», в нем участвуют восемь девушек, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Конкурс «Мисс Зимняя краса» проходит в седьмой раз.

«Это очень смелые девушки! Нужно иметь отвагу, чтобы выступать на сцене. Девочки, победы вам, помните, красота спасет мир», – сказала глава городского округа Людмила Иванова.

Конкурс состоит из пяти этапов. Победительница получит корону «Мисс Зимняя корона», а также выберут двух вице-мисс.