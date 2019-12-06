РИАМО – 6 дек. Популярный певец Сергей Лазарев сообщил, что в настоящий момент не думает о женитьбе.

«Каждый для себя выбирает свой путь, свой развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей», - сказал Лазарев в интервью kp.ru.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли поклонникам ждать новости о женитьбе певца, Лазарев сказал, что в этом направлении он не работает.

На данный момент Лазарев является отцом двоих детей — мальчика Никиты и девочки Анны.