РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Детский хор «Алые паруса» представит Россию на Рождественском фестивале в столице Шри-Ланки Коломбо, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

«Один из ведущих детских хоровых коллективов Московской области и России – детский хор «Алые паруса» (Красногорск) – 11 декабря впервые отправляется в Коломбо для участия в Рождественском фестивале детских хоров и будет единственным представителем от России», – говорится в сообщении.

В программе гастролей 2 сольных концерта, в которых прозвучит музыка Сергея Рахманинова, Чайковского, рождественская музыка композиторов разных стран. Два мастер-класса и совместный концерт с симфоническим оркестром Республики Шри Ланка. В программе Верди – Хор из оперы «Набукко», Бородин – Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» и Чайковский - Хор девушек «Девицы, красавицы» из оперы «Евгений Онегин».

«Напомним, что концертный хор девочек муниципальной детской хоровой школы «Алые паруса» из Красногорска стал чемпионом III Европейских хоровых игр и выиграл два «Гран-при наций» в номинациях «Духовная музыка» и «Детский хор», – добавляется в материале.

Кроме того, в 2016 году хор девочек получил золотую медаль на IX Всемирных хоровых играх в Сочи в номинации «Духовная музыка» и стал чемпионом Всемирных хоровых игр в номинации «Детские хоры». В 2014 году художественный руководитель хоровой школы «Алые паруса» заслуженный работник культуры РФ Елена Володина была награждена почетной грамотой и памятной медалью президента РФ «За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи».

«В 2019 году хор «Алые паруса» стал победителем двух золотых медалей на фестивале «Гран-при наций» в Гетеборге в Швеции в номинациях «Детский хор» и «Духовная музыка в сопровождении». А также получил Гран-при на областном конкурсе «Прекрасен мир поющий» в Чехове», – заключается в сообщении.