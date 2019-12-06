РИАМО - 6 дек. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «Терминал Восток-Запад» в Наро-Фоминском городском округе приостановили оформление партии готовой мясной продукции весом 1 тонна, поступившей из Италии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении ветеринарного контроля установлено: в ветеринарных сертификатах Италии внесены неавторизованные изменения; дата выработки продукции, указанная в ветеринарном сертификате, не соответствует дате на русскоязычных маркировочных этикетках товара», - говорится в материале.

Специалисты оформили груз после предоставления дополнительной информации от ветеринарной службы Италии и от предприятия-изготовителя.