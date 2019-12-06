РИАМО - 6 дек. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» завершил осенний плановый ремонт производственных комплексов, выполнено более 200 крупных мероприятий, которые дополнительно повысили экологичность и энергоэффективность производства, говорится в сообщении пресс-службы Московского НПЗ.

«Проведение плановых ремонтов — это обязательное условие обеспечения гарантированной надежности и безопасности эксплуатации оборудования. На 12 установках прошли работы по замене змеевиков нагревательных элементов, ремонту трубопроводов, теплообменников, холодильного оборудования, внутренних устройств колонн», - говорится в сообщении.

Технологические объекты, не задействованные в ремонте, продолжали работу в штатном режиме и обеспечили выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным планом. К проведению ремонта было привлечено более 1,5 тысяч специалистов.

«Масштабная комплексная диагностика и своевременная замена оборудования позволяют повысить эффективность производства. Четкая координация действий ремонтных бригад предприятия и подрядных организаций, а также строгий контроль обеспечили высокий уровень производственной безопасности», - отметил заместитель генерального директора МНПЗ по техническим вопросам Максим Артеменко.

С 2011 года «Газпром нефть» проводит на предприятии масштабную программу развития с объемом инвестиций - 250 миллиардов рублей. Благодаря реализованным мероприятиям завод на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. В рамках второго этапа модернизации к 2021 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.