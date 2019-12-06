РИАМО - 6 дек. Вечером в пятницу на улицах в Москве образовались пробки в восемь баллов из 10 возможных, серьезные заторы образовались на МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки зафиксированы на Кремлевской, Пречистенской, Софийской, Серебрянической и Раушской набережных, Тверском бульваре, Театральный проезд, Якиманке, Тверской, Варварке и Маховой улицах, а также на Новом Арбате, Новинском бульваре и Большом Каменном мосту.

Загружены Кутузовский проспект, Можайское и Ярославское шоссе, шоссе Энтузиастов, Третье Транспортное и Садовое кольца.

Кроме того, проезд осложнен на СЗХ, востоке, юго-востоке, северо-западе МКАД.

По прогнозу сервиса, в 20:00 пробки снизятся до шести баллов. Окончательно дорожная ситуация улучшится только после 21:00.