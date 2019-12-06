РИАМО - 6 дек. Лайнер, вылетевший из Москвы в Надым, вернулся обратно в аэропорт Внуково по техническим причинам, для пассажиров готовят резервный борт, сообщается в Twitter-аккаунте столичной воздушной гавани.

«Рейс OP913 в Надым вернулся во Внуково по решению экипажа по техпричине. Были подготовлены аварийные силы и средства аэропорта. Борт совершил посадку в 14:08 штатно и благополучно», - говорится в сообщении.

В самолете находились 43 пассажира и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Для планировавших перелет в Надым готовится резервный борт.