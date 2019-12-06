РИАМО - 6 дек. Депутат Московской городской думы Ольга Шарапова на круглом столе в пятницу предложила включить создание площадок для выгула собак в перечень обязательных мероприятий по благоустройству кварталов реновации.

В пятницу в Московском парламентском центре проходит круглый стол на тему «Безнадзорные и домашние животные в условиях мегаполиса». Участники мероприятия обсуждают вопросы, связанные с правилами выгула животных на дворовых территориях, а также закон «Об ответственном обращении с животными».

«С учетом того, что сейчас идет реновация, и мы все видим проекты благоустройства кварталов. И мы увидели такую закономерность, что ни в одной программе нет площадок для выгула собак, а это необходимо и важно. <…> У меня предложение, чтобы по программе реновации делать площадки для выгула собак в обязательном порядке», - сказала Шарапова.

Также она выступила с инициативой, чтобы ряд ветеринарных клиник работали по госзаказам, в рамках которых они бы бесплатно проводили обследование и лечение животных, находящихся на домашнем обеспечении.

«Сегодня в Москве зарегистрировано около 500 частных ветеринарных клиник, более 27 подразделений государственных ветеринарных клиник. В каждом округе их несколько штук, которые проводят необходимые ветеринарные профилактические мероприятия», - добавил первый заместитель председателя комитета ветеринарии города Москвы Петр Кукла.

По его словам, в Москве ежегодно более 500 тысяч домашних животных проходят вакцинацию от бешенства в государственных ветклиниках.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.