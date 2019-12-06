РИАМО - 6 дек. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило памятку для жителей по вопросам профилактики бешенства.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минсельхоза, в СНТ «Текстильщик-4» в Орехово-Зуевском округе дикая лисица напала на проселочной дороге на домашнюю собаку. Свидетели инцидента были обеспокоены случившимся, так как дикие животные являются переносчиками бешенства - опасного вирусного заболевания.

«Бешенство – острая инфекционная болезнь, которая поражает центральную нервную систему и смертельна для животных и человека. Инфицированные животные теряют инстинкт самосохранения, ведут себя агрессивно и могут нападать на людей и животных», - отмечается в материале.

Вирус бешенства проникает в организм через поврежденную кожу и распространяется по волокнам нервных клеток. Проникновение вируса в клетки головного и спинного мозга приводит к грубым органическим и функциональным нарушениям работы центральной нервной системы. У больных развиваются кровоизлияния и отек головного мозга, некроз и дегенерация его ткани.

Из центральной нервной системы вирус бешенства распространяется в другие органы и ткани. Попадание его в слюнные железы ведет к выделению возбудителя со слюной.

Чтобы максимально оградить себя от угрозы заражения вирусом бешенства, следует избегать контактов с дикими и бродячими животными. В случае укуса каким-либо животным необходимо немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение или травмпункт.

Владельцы домашних животных обязаны ежегодно вакцинировать своих питомцев против бешенства.

Если вы увидели дикое животное в городе, следует сообщить о его местонахождении по телефону единого контактного центра: 8 (495) 668-01-25. Также можно обратиться в администрацию муниципального образования или Главное управление МЧС России по Московской области.