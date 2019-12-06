РИАМО - 6 дек. Три новые машины для содержания дорог передали в пятницу предприятию из Балашихи, автомобили можно использоваться для уроки зимой и летом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Церемония передачи спецтехники прошла возле дома правительства Подмосковья в Красногорске. Глава Московской области Андрей Воробьев вместе с представителями правительства региона осмотрели новые машины. После состоялось вручение ключей главам городов. Предприятию «Благоустройство-Балашиха» передали три комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием на базе автосамосвала «КамАЗ».

«Это полностью универсальные дорожные машины со щеткой, могут убирать проезжую часть. Установлены пескоразбрасыватели. В летнее время их меняют на бочку для воды и машины выполняют мойку тротуаров», - сказал механик транспортного отдела МБУ «Благоустройство-Балашиха» Сергей Дутов.

По его словам, новые «КамАЗы» имеют экологический класс «Евро-5». На них стоят катализаторы выхлопных газов, практически нет выбросов в окружающую среду.

Он добавил, что техника предназначена для содержания широких внутригородских автомобильных дорог. Новые машины задействуют уже при ближайшем снегопаде. Они будут убирать и обрабатывать проезжую часть пескосоляной смесью.

Церемония вручения ключей от коммунальных машин проводится в Подмосковье с 2013 года. Акция направлена на обновление парка уборочной техники и благоустройство общественных территорий региона.