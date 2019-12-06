РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 дек. В подмосковных Котельниках эвакуировали торговый центр «МЕГА Белая Дача», сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

Инцидент произошел в пятницу вечером.

«Торговый центр «МЕГА Белая Дача» в городском округе Котельники эвакуировали в пятницу (6 декабря - ред.). Всех людей экстренно вывели на улицу», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД оцепили все близлежащие улицы, на месте работают кинологи с собаками.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение ограничено на улицах Центральная, 1-й Покровский проезд, а также на Новоегорьевском и Дзержинском шоссе.