РИАМО - 6 дек. По итогам проведения уроков по теме «Большие данные» в рамках всероссийской образовательной акции «Урок цифры» составлен рейтинг регионов, которые принимали в мероприятии активное участие, его возглавляет Московская область, говорится в сообщении пресс-службы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Уроки проходят в игровой форме и пользуются популярностью среди школьников. Ребята в ходе занятия знакомятся с основами программирования и погружаются в мир цифровых технологий. В регионе проходят и открытые уроки.

«Выражаем благодарность регионам, обеспечившим наиболее активное участие в уроке по теме «Большие данные», проведенном 5-18 ноября 2019 года. Список регионов, продемонстрировавших лучшие показатели участия во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» по теме «Большие данные»: <…> Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Тульская область», - говорится в сообщении.

Следующий «Урок цифры» пройдет со 2 по 15 декабря и будет посвящен теме «Сети и облачные технологии». Школьникам DevOps-инженер фирмы «1С» расскажет о том, что такое сеть и облачные технологии, что было до появления интернета, как он развивался, в чем магия облаков и как надежно хранить собранные данные. Урок пройдет в формате видеолекции.

Школьники смогут познакомиться с профессиями людей, которые работают с облачными технологиями и сетями.

На игровом тренажере школьников ожидает интересный сюжет про девочку, которая научилась программировать робота для прокладывания и диагностики сетей и облачных серверов. Урок будет включать онлайн-тренажеры для трех возрастных групп: для 1-4 классов, 5-7 классов и 8-11 классов.

Проект «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе министерства просвещения РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и организации «Цифровая экономика». Проект поддерживают фирма «1С», «Лаборатория Касперского», «Яндекс», Mail.ru Group и другие. В этом учебном году акция охватила более половины российских школьников, которые обучаются в 20 тысячах школ 85 регионов страны.