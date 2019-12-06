РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Урны для мусора установили вдоль пешеходной зоны на Рязановском шоссе в Подольске по просьбе жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Жители городского округа Подольск обратились на портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья с просьбой установить урны для мусора вдоль пешеходной зоны по адресу: улица Рязановское шоссе, дом 3. Куратором данного обращения было министерство благоустройства Московской области. В ответ на обращение жителей урны для мусора вдоль пешеходной зоны установили», – говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, выполнение любых обращений жителей стало более эффективно благодаря работе подмосковного ЕЦУР. Центр управления регионом работает в Доме правительства Московской области, он обеспечивает решение задач по оперативному управлению регионом.

«С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных во всех сферах жизнедеятельности Подмосковья. Сотрудники штаба получают данные буквально отовсюду – это и портал «Добродел», и горячие линии губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем», – добавил Хайкин.