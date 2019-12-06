РИАМО - 6 дек. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в жилом комплексе «Люберцы», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Детский сад сможет принять 120 малышей. На территории жилого комплекса уже открыты два детских сада с бассейном для 530 детей и две школы на 1,1 тысячи учеников каждая. Также будут построены поликлиника со станцией скорой помощи, три школы и три дошкольных учреждения», − отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Детский сад будет укомплектован всем необходимым, в том числе здесь есть два бассейна. В помещении предусмотрено три этажа.

Садик располагается по адресу: улица Барыкина, дом 5, корпус 2. Застройщиком выступает ГК «Самолет».