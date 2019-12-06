РИАМО - 6 дек. Спасатели поисково-спасательного отряда №16 совместно с работниками Спасательной службы городского округа Ступино сняли кольцо, застрявшее на пальце 13-летней девочки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

К спасателям за помощью обратилась 13-летняя девочка, которая надела на палец кольцо, но самостоятельно снять его не смогла.

«На место происшествия оперативно прибыли работники поисково-спасательного отряда №16 «Мособлпожспас» под руководством спасателя (старшего смены) Юрия Сека и работники МКУ «Спасательная служба» городского округа Ступино. К моменту прибытия у подростка уже начался воспалительный процесс на фаланге пальца», - сказал начальник Ступинского территориального управления Александр Сорокин.

Он добавил, что Сек, используя капроновую нить, в течение короткого времени снял кольцо, не нарушив его целостности и не причинив вреда здоровью девочки.

«Андрей Харламов своими отвлекающими вопросами и разговорами оказал психологическую и моральную поддержку девочке, переключив ее внимание на посторонние темы, поспособствовав тем самым успешному и быстрому проведению спасательной операции», - добавил Сорокин.

Девочка поблагодарила Сека, который рассказал, что самым большим результатом своей работы он считает счастливое и улыбающееся лицо ребенка.