РИАМО - 6 дек. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало на своем сайте перечень участков подмосковных дорог, где в декабре будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Передвижные комплексы фотовидеофиксации ежемесячно меняют место дислокации, перемещаясь на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог», - отмечается в материале.

На сайте министерства опубликован полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году. Для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, который обновляется ежемесячно.

С декабрьским списком камер на дорогах Подмосковья можно ознакомиться по ссылке.