РИАМО - 6 дек. В подмосковном Видновском перинатальном центре за 11 месяцев текущего года появились на свет 5555 детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Наш перинатальный центр является учреждением здравоохранения самого высокого – третьего уровня, поэтому многие жительницы Московской области и других регионов обращаются именно в наш центр. За 11 месяцев у нас появилось на свет 2885 мальчиков и 2620 девочек», - сказала главврач центра Тамара Белоусова.

Видновский перинатальный центр оснащен современным оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. Врачи применяют современные методики и разрабатывают новые технологии лечения. Специалисты центра запатентовали технологию проведения операций беременным с врастанием плаценты.

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