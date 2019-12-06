РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 дек. Концерт с участием творческих коллективов городского округа Домодедово прошел в МКЦ «Победа» в честь Международного дня инвалидов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Уже много лет наша страна присоединилась к (празднованию - ред) Международного дня инвалидов. И мы сегодня собираемся, чтобы еще раз обратить внимание на тех, кто нуждается в нашей помощи, на людей с ограниченными возможностями. Я хочу вам пожелать, прежде всего, здоровья и благополучия и всего-всего, чтобы вы жили долго, радовали своих родных и близких, всех нас», – сказал председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

Он также передал поздравления от главы городского округа Домодедово Александра Двойных и поблагодарил всех домодедовцев, которые трудятся на благо родного города. С поздравительной речью выступил также депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Я благодарю вас за мужество, я желаю вам счастья, я желаю вам много любви и чтобы обязательно вы не стеснялись говорить, что вы такие же, как мы, а мы такие же, как вы», – сказал парламентарий.

Инвалидов горокруга также поздравил протоиерей Александр Казаченко.

За многолетнюю общественную деятельность, активную жизненную позицию, большой личный вклад в обеспечение социальной защиты и благополучие инвалидов, а также в связи с Международным днем инвалидов домодедовцев наградили почетными грамотами главы городского округа Домодедово и дипломами Мособлдумы.