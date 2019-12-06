РИАМО - 6 дек. Фестиваль народного творчества пройдет 7 декабря в культурно-спортивном досуговом центре «Ершовское» в село Ершово подмосковного Одинцовского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
«Широчайший спектр ансамблевого и хорового народного, эстрадного, академического вокального искусства представят зрителям и жюри творческие коллективы Одинцовского городского округа. Начало конкурсной программы в 11:00, окончание - в 19:00», - говорится в сообщении.
Компетентное жюри оценит выступление коллективов, определит лучших и даст ценные рекомендации для дальнейшего творческого роста. Вход на мероприятие свободный.
Добраться до места проведения фестиваля из Москвы можно на электричке Белорусского направления МЖД от станций метро «Белорусская», «Беговая», «Фили», «Кунцевская» до станции Звенигород. Далее на автобусе №22 или №25.
Также можно отправиться на автобусе №452 от станции метро «Кунцевская» до Звенигорода. Интервалы между рейсами составляют 30-40 минут. Выходить следует на конечной остановке «Квартал Маяковского», а далее пересесть на автобус №22 или №25.
Самые красивые усадьбы Подмосковья – ваш беспроигрышный вариант. Если вы еще не были в Дубровицах под Подольском – обязательно съездите: необычный храм с короной посреди поля вас покорит и вдохновит на красивые фото, а еще летом здесь проходят музыкальные фестивали. Живописные места есть и в городском округе Солнечногорск – «Шахматово», где провел детство и встретил свою Прекрасную даму Александр Блок, и родные пенаты Михаила Лермонтова «Середниково», где празднуют свадьбы и устраивают фотосессии влюбленные. Живописное озеро Сенеж располагает к свиданиям и романтическим прогулкам на лодочке тихим летним вечером. Клин тоже впечатлит романтиков – там проходит джазовый фестиваль, одно из главных событий лета в Подмосковье! Приготовить калач вместе со своей второй половиной, попить чай с настоящей пастилой или ароматную медовуху можно в старинной Коломне, где работает более десятка аутентичных музеев.
И взрослым, и детям будет интересно побывать в авиационной столице Подмосковья – Жуковском, в окрестностях которого есть настоящая диковинка – детская железная дорога в Кратове, на которой летом «работают» школьники, фанатеющие от поездов. Если ваши дети не в курсе, кто такой дедушка Ленин, отвезите их в усадьбу «Горки Ленинские», рядом с которой находится один из лучших сказочных парков «Лукоморье» с фигурами известных персонажей, небольшой киногородок с улицами и домами уездного города, а еще самые большие клубничные плантации Подмосковья. Восторг у детей вызовет и киногород «Piligrim Porto», который находится недалеко от Химок. Если вы готовы уехать дальше, то детворе будет интересно пожить в домике хоббитов на территории необычного отеля, который появился в лесной чаще под Можайском, или побывать в интерактивном музее десерта в Звенигороде. Ну, а чтобы приобщить отпрысков к творчеству Пушкина – отправляйтесь в пушкинские места Подмосковья – усадьбы Захарово и Большие Вяземы.
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