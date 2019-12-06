РИАМО - 6 дек. Фестиваль народного творчества пройдет 7 декабря в культурно-спортивном досуговом центре «Ершовское» в село Ершово подмосковного Одинцовского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Широчайший спектр ансамблевого и хорового народного, эстрадного, академического вокального искусства представят зрителям и жюри творческие коллективы Одинцовского городского округа. Начало конкурсной программы в 11:00, окончание - в 19:00», - говорится в сообщении.

Компетентное жюри оценит выступление коллективов, определит лучших и даст ценные рекомендации для дальнейшего творческого роста. Вход на мероприятие свободный.

Добраться до места проведения фестиваля из Москвы можно на электричке Белорусского направления МЖД от станций метро «Белорусская», «Беговая», «Фили», «Кунцевская» до станции Звенигород. Далее на автобусе №22 или №25.

Также можно отправиться на автобусе №452 от станции метро «Кунцевская» до Звенигорода. Интервалы между рейсами составляют 30-40 минут. Выходить следует на конечной остановке «Квартал Маяковского», а далее пересесть на автобус №22 или №25.

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