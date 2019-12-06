РИАМО - 6 дек. В подмосковных Мытищах завершили строительство складского комплекса для хранения инженерных систем отопления и водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Мытищах. Будет создано 106 рабочих мест. Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Складской комплекс общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров состоит из склада и офисных помещений, погрузочно-разгрузочного помещения со специальной техникой. В здании используется энергоэффективное низкотемпературное отопление, а обогрев осуществляется системой «теплый пол».

Инвестиции в проект составили 249 миллионов рублей. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель.