РИАМО - 6 дек. Сотрудники Росгвардии задержали напавших на водителя такси пассажиров, инцидент произошел поздно ночью юго-западе столицы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичной Росгвардии.

Пассажиры такси нанесли водителю несколько ударов, разбили лобовое стекло автомобиля, после чего произвели несколько выстрелов из пистолета и скрылись в неизвестном направлении.

«Информация о происшествии и приметы нападавших были переданы экипажам вневедомственной охраны. Благодаря оперативным действиям росгвардейцев подозреваемые были задержаны. Ими оказались 61-летний житель города Уфы и 39- летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья», - сказал собеседник агентства.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. При личном досмотре в присутствии понятых у одного из нападавших был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Изъятый предмет направлен на экспертизу. Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции.