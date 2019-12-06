РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. Стадион «Машиностроитель» с подогреваемым футбольным полем открыли в микрорайоне Южный Красногорска после реконструкции, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В пятницу в торжественном мероприятии приняли участие глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Александр Сазанович, депутат Мособлдумы Галина Уткина, спортсмены и жители горокруга.

«Мы старались сделать стадион «Машиностроитель» по самым современным стандартам качества. Мы построили для вас теплые раздевалки, завели сюда горячую воду, сделали хорошее освещение. Самое главное – мы сделали современное футбольное поле последнего поколения. Я очень рассчитываю на то, что наши ребята – вы все, ученики футбольного отделения спортивной школы «Зоркий», – будете здесь совершенствовать свое футбольное мастерство», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что в футбольном отделении школы олимпийского резерва в Красногорске занимаются более 1 тысячи детей. Всего же в Красногорске футболом занимаются около 10 тысяч жителей.

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» осуществлялась за счет бюджета городского округа Красногорск в соответствии с муниципальной программой «Физическая культура и спорт» на 2017-2021 годы. На эти цели было выделено более 328 миллионов рублей.

На территории стадиона есть здание с раздевалками и тренерскими комнатами, помещениями для инвентаря, а также футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и трибуны. Кроме того, на территории стадиона располагается зона воркаута, детская площадка, две универсальные спортивные площадки.

Площадь стадиона – более 2,5 гектаров. «Машиностроитель» является единственным в Красногорске стадионом с подогреваемым футбольным полем, занятия на котором можно будет проводить и в зимнее время.

На стадионе смогут заниматься не только юные спортсмены и члены взрослой футбольной команды, но и жители городского округа Красногорск.