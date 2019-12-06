РИАМО - 6 дек. В Московской области за 11 месяцев этого года собрано и утилизировано 7,9 тысячи тонн изношенных автопокрышек в рамках экологической программы «Шина», что превысило результат 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Первые места по собранному объему среди городских округов сегодня являются Ивантеевка - больше 175 тонн, Долгопрудный - почти 150 тонн, и Клин - 130 тонн.

«При определении победителей по итогам года в дополнение к показателям собранного объема будет учитываться численность жителей округа. Итоги программы будут традиционно подведены в начале следующего года», - сказала исполнительный директор фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

Основной упор программы в прошлом году был сделан на популяризацию цивилизованной сдачи шин на переработку среди автомобилистов, а весной прошла первая в России акция «Безопасная шина», в рамках которой инспекторы УГИБДД Московской области совместно с волонтерами раздали на дорогах 25 тысяч визиток с адресами пунктов бесплатной сдачи шин на переработку.

Участие в акции приняли 22 городских округа. В регистрационно-экзаменационных отделениях ГИБДД в Подмосковье весь год демонстрируют информационный ролик о необходимости сезонной смены шин и их экологически безопасной утилизации.

«Кроме того, важным трендом реализации программы стала аккредитация автосервисов для бесплатного приема шин на утилизацию. Наиболее динамичное развитие показали сети шинных сервисов ГК «Автоэксперт» и «Группа РЛД», – отметила Кудзагова.

Она добавила, что ГК «Автоэксперт» открыла восемь пунктов, «Группа РЛД» – шесть пунктов. Они присоединились к программе только в ноябре, и за несколько недель сумели собрать и сдать на переработку почти 2 тысячи изношенных шин.

С 2013 года реализуется программа «Шина» в области фондом рационального природопользования при поддержке министерства экологии и природопользования Московской области.

29 ноября фонд стал лауреатом II степени Международной экологической премии EcoWorld в номинации «Экологическое образование, просвещение, культура» за реализацию экологических программ «Шина» и «Школа утилизации: электроника».