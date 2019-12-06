РИАМО - 6 дек. В Талдомском городском округе на местного жителя завели уголовное дело, его заподозрили в совершении преступления против половой неприкосновенности своей дочери, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, с июня 2015 по июль 2019 года мужчина с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, систематически совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери», - говорится в сообщении.

На данный момент мужчина задержан следственными органами. На допросе он дал признательные показания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Проводится целый комплекс следственных действий, которые призваны установить все обстоятельств совершенного преступления, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

В рамках дела следователи намерены изучить условия, в которых проживала девочка. Расследование уголовного дела продолжается.