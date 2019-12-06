РИАМО - 6 дек. Подмосковные власти согласовали облик здания кафе быстрого питания, которое планируется построить около трассы М-7«Волга» в Орехово-Зуевском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Мособлархитектурой согласован архитектурно-градостроительный облик здания кафе быстрого питания. Объект планируется к реализации на территории Орехово-Зуевского городского округа в деревне Плотава, дом 43. Согласно проекту, здание располагается в центральной части деревни Плотава в непосредственной близости от трассы М-7 «Волга», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Объект будет встроен в существующую улично-дорожную сеть, здание будет ориентировано на трассу М-7 «Волга». Кафе включит обеденный зал на 20 посадочных мест, кухню и вспомогательные помещения.

«Здание представляет собой одноэтажный объем прямоугольной формы с углублением в месте расположения служебного входа. Основной авторский замысел заключается в контрастном соотношении прямого лаконичного объема здания и малоуклонной крыши, стилизованной под скатные кровли деревенских домов», - отмечается в материале.

Также в отделке кафе применены контрастные сочетания крупных плоскостей крыши, облицованных фальцевыми оцинкованными листами, и фасадов с отделкой композитными панелями и фрагментами с применением декоративной рейки.

Благодаря композиционным решениям и сочетанию контрастных оттенков получается интересный объект, вписывающийся в «силуэт» населенного пункта. Кроме того, на прилегающей к кафе территории запланировано благоустройство и озеленение.