РИАМО - 6 дек. На улицах Демьяна Бедного и Мневники в Хорошево-Мневниках введут в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«На данный момент в районе Хорошево-Мневники идет строительство четырех домов для переселения по программе реновации. Два жилых дома мы планируем ввести в эксплуатацию в следующем году: на улицах Демьяна Бедного, дом 22 и Мневники, владение 10, корпус 1. Всего в районе подобрано девять стартовых площадок», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По программе реновации будет расселено 156 домов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров в районе Хорошево-Мневники. Сейчас ведется строительство на четырех площадках: на улицах Демьяна Бедного, дом 22; Мневники, владение 10, корпус 1; Генерала Глаголева, дом 5, владение 1 и Карамышевской набережной, дом 22, корпус 2/1.

Также введется проектирование еще трех площадок, проводятся инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для оценки характеристики грунта, в том числе на предмет потенциальной усадки грунта с учетом его гидро-геологических свойств, а также инсоляционные расчеты прилегающей застройки.

Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» будет проверена проектная документация и результаты инженерных изысканий объектов.

«Всего в Москве в настоящее время в стадии строительства находятся 145 жилых домов по программе реновации, а в проектировании – 65 домов. 44 дома переданы городом под переселение, из которых 13 - с начала 2019 года. Мы уже начали переселение из 90 старых домов, из которых жители 25 домов уже получили новые квартиры», — добавил Бочкарев.