РИАМО - 6 дек. Несоблюдение контракта на поставку расходных материалов для лаборатории военного клинического госпиталя стало причиной включения компании «Гермес» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС РФ по Московской области.

Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ заключил с компанией «Гермес» контракт на поставку расходных материалов для лаборатории, который фирма нарушила. Военный госпиталь обратился в УФАС для включения предприятия в реестр недобросовестных поставщиков.

«В связи с нарушением ООО «Гермес» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта на заседании комиссии московского областного УФАС России.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Гермес» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.