РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. Жители подмосковных Люберец могут создать собственную волонтерскую акцию в округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В пятницу члены «Молодой Гвардии» Люберец провели презентацию всероссийского проекта «Добро в действии» в картинной галерее.

«Жители Люберец, которые хотят создать волонтерскую акцию или предложить социальный проект, могут сделать это на сайте: добровдействии.рф. Фонд поможет авторам проектов получить поддержку и привлечь внимание партнеров и спонсоров», – сказала член местного штаба МГЕР, куратор проекта «Добро в действии» Анастасия Андросова.

Она добавила, что платформа добровдействии.рф представляет специализированный сервис, на котором размещаются и продвигаются социально-значимые проекты. Андросова отметила, что платформа начала работать с середины 2019 года, и активисты МГЕР городского округа Люберцы принимают активное участие в этом проекте.

Также в рамках мероприятия люберецких волонтеров наградили грамотами за оказание адресной помощи жителям округа.