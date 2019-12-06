РИАМО - 6 дек. Михаила Перцева избрали главой подмосковного Пушкинского городского округа, данное решение было принято в пятницу на заседании совета депутатов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Во время прошедшего сегодня заседания совета депутатов Пушкинского городского округа были подведены итоги работы комиссии по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. О поддержке кандидатуры Михаила Перцева во время обсуждения вопроса заявили фракции политических партий «Единая Россия» и КПРФ. После вынесения вопроса на голосование решение было принято единогласно», - говорится в сообщении.

Михаил Федорович Перцев родился 24 марта 1961 года в городе Гомеле Белорусской ССР. В 1983 году окончил Житомирское высшее училище радиоэлектроники ПВО по специальности «радиотехнические средства», квалификация - «военный радиоинженер». В 1994 году окончил Московскую государственную геологоразведочную академию имени С. Орджоникидзе по специальности «экономика и управление на предприятии», присвоена квалификация – «горный инженер-экономист».

До 1994 года Перцев проходил военную службу в вооруженных силах СССР и РФ. С 1994 по 2003 годы служил в управлении департамента налоговой полиции УФНП РФ по Московской области. С 2004 по 2008 годы работал консультантом отдела по организации взаимодействия с налоговыми, таможенными, ревизионными и лицензирующими органами в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

С 2008 по 2013 годы Перцев работал в администрации Пушкинского муниципального района – советником главы муниципального района, заместителем главы администрации. С 2014 по 2019 годы работал в администрации городского поселения Софрино Пушкинского района, был заместителем руководителя администрации, руководителем администрации.

В 2019 году Михаил Перцев был назначен первым заместителем главы администрации Пушкинского муниципального района. 6 декабря 2019 года избран главой Пушкинского городского округа.