РИАМО - 6 дек. Жительница подмосковного городского округа Зарайск Вера Фомичкина отметила свое 100-летие, у Веры Моисеевны три дочери, пять внуков, 11 правнуков и восемь праправнуков, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Она родилась 5 декабря 1919 года в деревне Хлопово Зарайского района. Она умная, позитивная, общительная женщина, следит за событиями, происходящими в стране. Ежедневно читает газеты. С ней очень интересно беседовать», - отмечается в материале.

В настоящее время Вера Моисеевна находится в Зарайском отделении временного проживания. С юбилеем ее поздравили глава Зарайска Виктор Петрущенко и начальник Зарайского управления социальной защиты населения Галина Сергеева. Они вручили юбилярше персональное поздравление от президента России, подарки от губернатора Подмосковья, а также подарок от главы Зарайска.

Кроме того, на праздник приехали родственники Веры Моисеевны. Коллектив соцучреждения подготовил для юбилярши музыкальное поздравление.