РИАМО - 6 дек. В ходе проведения специальной операции на территории Москвы и Республики Ингушетия в пятницу задержали руководителя преступной группировки, причастной к убийству в Москве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщается на официальном сайте Следственный комитет РФ

«Следственным комитетом и ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы», - сообщается на сайте.

Преступная группа 2 ноября этого года совершила убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

В Москве и Республике Ингушетия была проведена спецоперация, в ходе которой был задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро его подельников.

Сейчас продолжается розыск других лиц, причастных к преступной деятельности.

Эльджаркиева и его брата убили в Москве на улице Академика Анохина. Убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Злоумышленники скрылись с места убийства на черном BMW X7. В городе был объявлен план «Перехват», однако преступников не нашли. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже совершалось покушение.

Задержание членов группировки, причастной к убийству главы ЦПЭ Ингушетии в Москве. ВИДЕО>>